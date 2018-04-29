45 очков Джеймса позволили "Кливленду" обыграть "Индиану" и выйти во второй раунд плей-офф

"Кливленд" обыграл "Индиану" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА со счетом 105:101. Самым результативным на площадке стал лидер "Кливленда" Леброн Джеймс, набравший 45 очков.
Таким образом, "Кавальерс" выиграли серию со счетом 4-3 и вышли в следующий раунд.
НБА
1/8 финала
"Кливленд" – "Индиана" – 105:101 (31:19, 23:24, 22:31, 29:27)
К: Джеймс (45), Томпсон (15), Лав (14), Хилл (11), Смит (11).
И: Оладипо (30), Коллисон (23), Янг (14), Сабонис (10).
Мух
Жаль...
23:49 29 апреля
БигБосс
Король он и в Африке король! Были опасения, но к счастью не подтвердились! Теперь на очереди Торонто!
23:13 29 апреля
redgy
Во втором раунде и "король" не поможет..
23:07 29 апреля
емен
Король затащил Кливленд в следующий раунд !
23:05 29 апреля