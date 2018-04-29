22:59 29 апреля | Баскетбол — НБА

45 очков Джеймса позволили "Кливленду" обыграть "Индиану" и выйти во второй раунд плей-офф

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"Кливленд" обыграл "Индиану" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА со счетом 105:101. Самым результативным на площадке стал лидер "Кливленда" Леброн Джеймс, набравший 45 очков.

Таким образом, "Кавальерс" выиграли серию со счетом 4-3 и вышли в следующий раунд.

НБА

1/8 финала

"Кливленд" – "Индиана" – 105:101 (31:19, 23:24, 22:31, 29:27)

К: Джеймс (45), Томпсон (15), Лав (14), Хилл (11), Смит (11).

И: Оладипо (30), Коллисон (23), Янг (14), Сабонис (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Мух

Жаль...

23:49 29 апреля

БигБосс

Король он и в Африке король! Были опасения, но к счастью не подтвердились! Теперь на очереди Торонто!

23:13 29 апреля

redgy

Во втором раунде и "король" не поможет..

23:07 29 апреля

емен

Король затащил Кливленд в следующий раунд !

23:05 29 апреля

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