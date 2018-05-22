44 очка Джеймса помогли "Кливленду" победить "Бостон" и сравнять счет в серии

В Кливленде завершился четвертый матч плей-офф финальной серии Восточной конференции НБА между "Кливлендом" и "Бостоном". Хозяева добились победы со счетом 111:102 и сравняли счет в серии: 2-2. Гости смогли сократить отставание с 19 очков до шести, но "Кливленд" не упустил победы.

НБА

1/2 финала

"Кливленд" – "Бостон" - 111:102 (34:18, 34:35, 21:23, 22:26)

К: Джеймс (44), Корвер (14), Хилл (13), Томпсон (13 + 12 подборов).

Б: Браун (25), Тейтум (17), Розир (16 + 11 передач).

Счет в серии: 2-2.