44 очка Джеймса помогли "Кливленду" победить "Бостон" и сравнять счет в серии

В Кливленде завершился четвертый матч плей-офф финальной серии Восточной конференции НБА между "Кливлендом" и "Бостоном". Хозяева добились победы со счетом 111:102 и сравняли счет в серии: 2-2. Гости смогли сократить отставание с 19 очков до шести, но "Кливленд" не упустил победы.
НБА
1/2 финала
"Кливленд" – "Бостон" - 111:102 (34:18, 34:35, 21:23, 22:26)
К: Джеймс (44), Корвер (14), Хилл (13), Томпсон (13 + 12 подборов).
Б: Браун (25), Тейтум (17), Розир (16 + 11 передач).
Счет в серии: 2-2.
devoted
Теперь психологическое преимущество на стороне кавс, но серия далека от завершения.
07:22
БигБосс
Король, одно слово. Переписывает рекорды НБА. В ПО уже 8. И параллельно команду тащит. Это я о Джеймсе.
07:18