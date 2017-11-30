40 очков Гордона помогли "Орландо" обыграть "Оклахому", Уэстбрук набрал 37

"Орландо" обыграл "Оклахому" в матче регулярного чемпионата НБА - 121:108. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Мэджик" Аарон Гордон, которй набрал 40 очков и 15 подборов. Команда прервала серию из 9 поражений подряд. Защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук записал в свой актив 37 очков и 11 подборов.

В еще одном поединке "Детройт" одержал победу над "Финиксом" - 131:107. Самым результативным игроком встречи стал Реджи Джексон, набравший 23 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" - "Оклахома" - 121:108 (31:25, 28:32, 28:23, 34:28)

Ор: Гордон (40+15 подборов), Пэйтон (19), Фурнье (16).

Ок: Уэстбрук (37+11 подборов), Джордж (22), Энтони (16).

"Детройт" - "Финикс" - 131:107 (36:19, 33:22, 35:29, 27:37)

Д: Р. Джексон (23), Брэдли (20), Харрис (20).

Ф: Букер (22), Д. Джексон (20), Монро (14).