38 очков Мюррэя помогли "Денверу" прервать беспроигрышную серию "Портленда"

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер" одержал победу над "Портлендом" – 104:101.

Самым результативным игроком в этой встрече стал защитник "Наггетс" Джамал Мюррей, который набрал 38 очков. Его одноклубник Никола Йокич оформил дабл-дабл.

Отметим, что данное поражение для "Трэйл Блэйзерс" стало первым в последних трех играх.

НБА

Регулярный сезон

"Денвер" – "Портленд" – 104:101 (20:19, 25:30, 31:29, 28:23)

П: Лиллард (25), Нуркич (19+12), Макколлум (12);

Д: Мюррей (38), Йокич (16+12), Харрис (13).

23 января.

Турнирная таблица – здесь