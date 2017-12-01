37 очков Бартона помогли "Денверу" обыграть "Чикаго"

"Денвер" обыграл "Чикаго" со счетом 111:110 в матче регулярного чемпионата НБА. "Буллз" потерпели свое седьмое поражение кряду, команда занимает последнее место в турнирной таблице "Востока".

В составе победителей 37 очков набрал Уилл Бартон, у Кеннета Фарида дабл-дабл (14 + 13 подборов). У "Чикаго" по 20 очков набрали Лаури Маркканен и Робин Лопез.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Чикаго" – 111:110 (30:39, 32:29, 29:24, 20:18)

Д: Бартон (37), Харрис (21), Фарид (14 + 13 подборов)

Ч: Маркканен (20 + 9 подборов), Лопез (20), Данн (19)