34 очка Леонарда помогли "Сан-Антонио" сравнять счет в серии с "Хьюстоном"

"Сан-Антонио" на своей площадке обыграл "Хьюстон" во втором матче 1/4 финала плей-офф НБА - 121:96. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 34 очка.

Эта победа позволила "Сан-Антонио" сравнять счет в серии - 1-1. Два следующих матча пройдут на площадке "Рокитс".

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Второй матч

"Сан-Антонио" - "Хьюстон" - 121:96 (33:30, 32:25, 23:28, 33:13)

С: Леонард (34), Паркер (18), Олдридж (15).

Х: Андерсон (18), Гордон (15), Капела (14).

Счет в серии: 1-1.