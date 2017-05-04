34 очка Леонарда помогли "Сан-Антонио" сравнять счет в серии с "Хьюстоном"

"Сан-Антонио" на своей площадке обыграл "Хьюстон" во втором матче 1/4 финала плей-офф НБА - 121:96. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, набравший 34 очка.
Эта победа позволила "Сан-Антонио" сравнять счет в серии - 1-1. Два следующих матча пройдут на площадке "Рокитс".
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Второй матч
"Сан-Антонио" - "Хьюстон" - 121:96 (33:30, 32:25, 23:28, 33:13)
С: Леонард (34), Паркер (18), Олдридж (15).
Х: Андерсон (18), Гордон (15), Капела (14).
Счет в серии: 1-1.