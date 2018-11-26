34 очка Харриса помогли "Клипперс" обыграть "Портленд" и обойти "Голден Стэйт"

"Клипперс" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Портленд" - 104:100. Самым результативным игроком встречи стал форвард Тобиас Харрис, который набрал 34 очка и 11 подборов.

Клуб из Лос-Анджелеса одержал 13-ю победу в 19-ти матчах и вышел в лидеры Запдной конференции, обойдя "Голден Стэйт".

НБА

Регулярный чемпионат

"Портленд" - "Клипперс" - 100:104 (28:24, 30:21, 16:38, 26:21)

П: Лиллард (30), Макколлум (18), Тернер (17).

К: Харрис (34+11 подборов), Галлинари (17), Харрелл (14+10 подборов).