33 очка Драгича не спасли "Майами" от поражения в Детройте

"Детройт" обыграл "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА - 111:107. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хит" Горан Драгич, который набрал 33 очка.

В дургих играх "Индиана" одержала победу над "Филадельфией", а "Вашингтон" обыграл "Орландо".

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Майами" - 111:107 (27:26, 27:24, 22:27, 35:30)

Д: Смит (25), Драммонд (23+20 подборов), Гриффин (16).

М: Драгич (33), Ричардсон (19), Олиник (19).

"Индиана" - "Филадельфия" - 100:92 (33:27, 29:30, 14:18, 24:17)

И: Богданович (19), Оладипо (19), Стефенсон (14).

Ф: Эмбиид (24+10 подборов), Шарич (16), Ковингтон (12).

"Орландо" - "Вашингтон" - 98:115 (25:31, 22:25, 22:31, 29:28)

О: Симмонс (15), Хезонья (15), Пэйтон (14).

В: Портер (20), Саторански (19), Бил (18).