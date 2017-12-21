32 очка Лэмба не спасли "Шарлотт" от поражения в матче с "Торонто"

"Торонто" на выезде обыграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА - 129:111. Самым резульативным игроком встречи стал защитник "Хорнетс" Джереми Лэмб, набравший 32 очка.

В еще одном поединке "Атланта" уступила "Индиане" - 95:105. Защитник "Пэйсерс" Виктор Оладипо набрал 23 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" - "Торонто" - 111:129 (26:22, 21:41, 32:36, 32:20)

Ш: Лэмб (32), Ховард (15), Уокер (15).

Т: Дерозан (28), Ибака (24), Ануноби (20).

"Атланта" - "Индиана" - 95:105 (27:28, 24:25, 20:25, 24:27)

А: Коллинс (18), Бэйзмор (13), Ильясова (10).

И: Оладипо (23), Тернер (20), Богданович (19).