05:25 | Баскетбол — НБА

31 очко Джеймса помогло "Кливленду" обыграть "Детройт"


"Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Детройт" - 112:90. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Детройт" - 112:90 (26:28, 28:21, 36:21, 22:20)

К: Джеймс (31), Нэнс (22+15 подборов), Худ (13).

Д: Гриффин (25), Драммонд (15), Буллок (11).

"Индиана" - "Милуоки" - 92:89 (20:17, 24:29, 29:23, 19:20)

И: Богданович (29), Оладипо (14), Сабонис (11).

М: Блэдсоу (26), Адетокунбо (18+12 подборов), Паркер (15).

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