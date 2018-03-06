31 очко Джеймса помогло "Кливленду" обыграть "Детройт"

"Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Детройт" - 112:90. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 31 очко.
НБА
Регулярный чемпионат
"Кливленд" - "Детройт" - 112:90 (26:28, 28:21, 36:21, 22:20)
К: Джеймс (31), Нэнс (22+15 подборов), Худ (13).
Д: Гриффин (25), Драммонд (15), Буллок (11).
"Индиана" - "Милуоки" - 92:89 (20:17, 24:29, 29:23, 19:20)
И: Богданович (29), Оладипо (14), Сабонис (11).
М: Блэдсоу (26), Адетокунбо (18+12 подборов), Паркер (15).