27 очков Дэвиса помогли "Нью-Орлеану" победить "Чикаго"

"Нью-Орлеан" обыграл "Чикаго" в овертайме со счетом 96:90 в матче регулярного чемпионата НБА. Для "Пеликанс" эта победа стала второй кряду, "Буллз" потерпели шестое поражение в 8 матчах этого сезона.

Лучшим игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, записавший на свой счет 27 очков и 16 подборов. У "Буллз" 18 очков и 9 подборов сделал Дрю Холидэй.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Нью-Орлеан" – 90:96 ОТ (19:17, 19:21, 26:19, 19:26, 7:13)

Ч: Холидэй (18 + 9 подборов), Валентин (16), Лопез (14 + 9 подборов)

Н-О: Дэвис (27 + 16 подборов), Казинс (25 + 11 подборов), Нельсон (13)