27 очков Богдановича помогли "Вашингтону" одержать победу над "Торонто"

"Вашингтон" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НБА - 105:96. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уизардз" Боян Богданович, набравший 27 очков. Также "Атланта" одержала победу над "Далласом" - 100:95, а "Майами" одолел "Филадельфию" - 125:98.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Даллас" - 100:95 (27:22, 36:30, 18:24, 19:19)

А: Милсэп (18+10 передач), Ильясова (18), Шредер (17).

Д: Барнс (25), Карри (21), Новицки (11+10 подборов).

"Майами" - "Филадельфия" - 125:98 (37:27, 27:17, 24:30, 37:24)

М: Т. Джонсон (24), Эллингтон (18), Уайтсайд (15+11 подборов).

Ф: Ковингтон (19), Холмс (15), Макконелл (14).

"Торонто" - "Вашингтон" - 96:105 (26:24, 20:38, 14:20, 36:23)

Т: Дерозан (24), Ибака (22+12 подборов), Пауэлл (17).

В: Богданович (27), Бил (23), Моррис (13).