24,3 очка за игру. Новичок "Чикаго" жжет на Евробаскете

Форвард сборной Финляндии Лаури Маркканен отметился 27 очками и 9 подборами в матче группового турнира Евробаскета против Польши (90:87 2 ОТ). 20-летний баскетболист является самым результативным игроком своей команды и идет четвертым в общем зачете бомбардиров турнира, опережая Кристапса Порзингиса, Бояна Богдановича и Алексея Шведа. В среднем за матч он набирает 24,3 очка. Напомним, что Маркканен был выбран "Чикаго" под общим седьмым номером на драфте НБА-2017.