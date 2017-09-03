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23:56 3 сентября | Баскетбол — НБА

24,3 очка за игру. Новичок "Чикаго" жжет на Евробаскете


Форвард сборной Финляндии Лаури Маркканен отметился 27 очками и 9 подборами в матче группового турнира Евробаскета против Польши (90:87 2 ОТ). 20-летний баскетболист является самым результативным игроком своей команды и идет четвертым в общем зачете бомбардиров турнира, опережая Кристапса Порзингиса, Бояна Богдановича и Алексея Шведа. В среднем за матч он набирает 24,3 очка. Напомним, что Маркканен был выбран "Чикаго" под общим седьмым номером на драфте НБА-2017.

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