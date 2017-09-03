24,3 очка за игру. Новичок "Чикаго" жжет на Евробаскете

Форвард сборной Финляндии Лаури Маркканен отметился 27 очками и 9 подборами в матче группового турнира Евробаскета против Польши (90:87 2 ОТ). 20-летний баскетболист является самым результативным игроком своей команды и идет четвертым в общем зачете бомбардиров турнира, опережая Кристапса Порзингиса, Бояна Богдановича и Алексея Шведа. В среднем за матч он набирает 24,3 очка. Напомним, что Маркканен был выбран "Чикаго" под общим седьмым номером на драфте НБА-2017.
🌟 Magic @MarkkanenLauri scores 27pts & grabbed 9reb to help 🇫🇮 win a crucial game in FIBA #EuroBasket2017!– FIBA (@FIBA) 3 сентября 2017 г.
📊https://t.co/gSIqC4HMgc pic.twitter.com/Z2SXbCvpE8
- Алексей Швед
- Сборная Польши (Баскетбол)
- Чикаго Буллз
- Сборная Финляндии (Баскетбол)
- Кристапс Порзингис