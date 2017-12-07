21 очко Таунса помогло "Миннесоте" победить "Клипперс"

"Миннесота" победила "Клипперс" со счетом 113:107 в матче регулярного чемпионата НБА. Центровой "Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс сделал дабл-дабл – на его счету 21 очко и 12 подборов.

В составе "Клипперс" по 23 очка набрали Остин Риверс и Лу Уильямс.

Отметим, что это поражение стало для команды из Лос-Анджелеса четвертым подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Клипперс" – "Миннесота" – 107:113 (22:29, 27:33, 31:26, 27:25)

К: Риверс (23), Уильямс (23), Джордан (18+21 подбор).

М: Таунс (21+12 подборов), Тиг (19), Батлер (19).