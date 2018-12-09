20 очков Джеймса помогли "Лейкерс" обыграть "Мемфис", "Бостон" разгромил "Чикаго"

"Лейкерс" обыграл "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА - 111:88. Лидер "Озерных" Леброн Джеймс набрал в этой встрече 20 очков.

"Бостон" с разгромным счетом победил "Чикаго" - 133:77, "Кливленд" и "Атланта" добились доманих побед.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" - "Лейкерс" - 88:111 (16:27, 24:36, 26:28, 22:20)

М: Селден (17), Конли (12), Газоль (11).

Л: Джеймс (20), Кузма (20), Харт (16).

"Чикаго" - "Бостон" - 77:133 (17:35, 26:29, 17:29, 17:40)

"Кливленд" - "Вашингтон" - 116:101 (38:25, 24:21, 25:20, 29:35)

"Атланта" - "Денвер" - 106:98 (25:35, 26:21, 35:21, 20:21)