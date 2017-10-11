17 очков Джеймса не помогли "Кливленду" обыграть "Чикаго", "Оклахома" победила "Денвер"

"Кливленд" проиграл "Чикаго" со счетом 94:108 в предсезонном матче НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник Джастин Холидей, набравший 28 очков и сделавший 11 подборов. У "Кавальерс" 17 очков на свой счет записал Леброн Джеймс.

"Оклахома" победила "Денвер" со счетом 96:86. В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, набравший 20 очков. Пол Джордж оформил дабл-дабл – 19 очков и 11 подборов, а Кармело Энтони записал на свой счет 16 очков. За "Наггетс" у Уилла Бартона 26 очков.

В других встречах "Лейкерс" проиграли "Юте", "Торонто" обыграл "Детройт", а "Сан-Антонио" уступил "Орландо".

НБА

Предсезонные матчи

"Кливленд" – "Чикаго" – 94:108 (20:24, 22:26, 25:22, 27:36)

К: Джеймс (17), Роуз (13), Шамперт (12).

Ч: Холидей (28), Маркканен (14).

"Денвер" – "Оклахома" – 86:96 (17:25, 22:24, 25:20, 22:27)

Д: Бартон (26), Йокич (12).

ОС: Уэстбрук (20), Джордж (19), Энтони (16).

"Лейкерс" – "Юта" – 99:105 (27:28, 22:24, 28:27, 22:26).

Л: Кузма (18), Кларксон (18), Ингрэм (13).

Ю: Гоберт (29), Митчелл (26), Рубио (22).

"Торонто" – "Детройт" – 116:94 (30:23, 31:28, 31:20, 24:23)

Т: Майлз (19).

Д: Смит (22), Гэллоуэй (16).

"Сан-Антонио" – "Орландо" – 98:103 (29:30, 27:25, 29:22, 13:26).

СА: Олдридж (16), Маррей (15).

О: Гордон (27), Симмонс (20).