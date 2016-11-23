16 очков Мозгова помогли "Лейкерс" обыграть "Оклахому"

В матче регулярного чемпионата "Лейкерс" одержал победу над "Оклахомой" - 111:109. Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов набрал 16 очков, совершил 3 подбора и седлал 2 передачи. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, набравший 34 очка. Отметим, что подопечные Люка Уолтона прервали двухматчевую безвыигрышную серию.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" - "Оклахома" - 111:109 (29:16, 20:32, 31:26, 31:35)

Л: Кларксон (18), Янг (17), Мозгов (16+3+2)

О: Уэстбрук (34), Адамс (20).