08:59 | БАСКЕТБОЛ — НБА

16 очков Мозгова помогли "Лейкерс" обыграть "Оклахому"

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В матче регулярного чемпионата "Лейкерс" одержал победу над "Оклахомой" - 111:109. Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов набрал 16 очков, совершил 3 подбора и седлал 2 передачи. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, набравший 34 очка. Отметим, что подопечные Люка Уолтона прервали двухматчевую безвыигрышную серию.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" - "Оклахома" - 111:109 (29:16, 20:32, 31:26, 31:35)

Л: Кларксон (18), Янг (17), Мозгов (16+3+2)

О: Уэстбрук (34), Адамс (20).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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