15 очков Теодосича не помогли "Клипперс" в матче с "Портлендом".

"Клипперс" проиграл "Портленду" со счетом 106:134 в предсезонном матче НБА. Новичок команды из Лос-Анджелеса разыгрывающий Милош Теодосич набрал 15 очков и сделал 3 передачи. У "Портленда" 35 очков набрал Дэмиэн Лиллард.

В другой встрече "Сан-Антонио" обыграл "Денвер" со счетом 122:100. В составе победителей 21 очко набрал Ламаркус Олдридж, у "Наггетс" 19 баллов на свой счет записал Никола Йокич.

НБА

Предсезонные матчи

"Сан-Антонио" – "Денвер" – 122:100 (35:32, 31:22, 17:28, 39:18)

"Клипперс" -"Портленд" – 106:134 (30:27, 26:43, 31:29, 19:35)