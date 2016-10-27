08:14 | БАСКЕТБОЛ — НБА

12 очков Мозгова помогли "Лейкерс" добиться победы над "Хьюстоном"

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В первом матче нового сезона НБА "Лейкерс" одержал победу над "Хьюстоном" - 120:114. Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов в этой встрече набрал 12 очков, совершил 8 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным игроком матча стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, записавший на свой счет 34 очка.

НБА

Регулярный сезон

" Лейкерс" - "Хьюстон" - 120:114 (38:38, 25:33, 27:25, 30:18)

Л: Джордан Кларксон (25), Д'анджело Расселл (20).

Х: Джеймс Харден (34), Эрик Гордон (19).

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Не брат

Поправьте - у Мозгова не 8 перехватов, а 8 подборов.

08:35

ale6662

"...Тимофей Мозгов в этой встрече набрал 12 очков, совершил 8 перехватов и отдал 2 передачи..." Ничего не попутали? Может быть 8 подборов?

08:32

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