"Зенит" обыграл "Летувос Ритас"

"Зенит" одержал победу над "Летувос Ритас" в матче топ-16 Еврокубка - 113:100. Самым результативным в составе питерской команды стал защитник Кайл Курич, который набрал 20 очков.

Для "Зенита" эта победа стала третьей в пяти матчах. Команда выйдет в плей-офф турнира, если сегодня "Бавария" обыграет "Торино".

Кубок Европы

Мужчины

Tоп-16

Группа F

"Зенит" (Россия) - "Летувос Ритас" (Литва) - 113:100 (31:18, 31:24, 23:25, 28:33)

31 января. Санкт-Петербург. "СК Юбилейный".