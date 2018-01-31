"Зенит" обыграл "Летувос Ритас"

"Зенит" одержал победу над "Летувос Ритас" в матче топ-16 Еврокубка - 113:100. Самым результативным в составе питерской команды стал защитник Кайл Курич, который набрал 20 очков.
Для "Зенита" эта победа стала третьей в пяти матчах. Команда выйдет в плей-офф турнира, если сегодня "Бавария" обыграет "Торино".
Кубок Европы
Мужчины
Tоп-16
Группа F
"Зенит" (Россия) - "Летувос Ритас" (Литва) - 113:100 (31:18, 31:24, 23:25, 28:33)
31 января. Санкт-Петербург. "СК Юбилейный".
Romka3101
Результативно получилось.НБА курит)))
22:07
Спринт
С чего сайт "С-Э" выдумал, что команда "Зенит" выйдет в 1/4 финала, ели "Бавария" выиграет у "Торино"? Ничего подобного - все решится в матче заключительного тура в Италии. Если "Торино" выиграет с разницей в 12 и более очков, то питерский клуб вылетит из розыгрыша Кубка Европы, заняв 3-е место в группе. Это элементарная арифметика, для этого даже спортивных знаний не требуется.
22:03
Тудор
Эм... А почему победа Баварии гарантирует Зениту выход? А если последний матч
21:55
juventus1978
respect :)
21:47