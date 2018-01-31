21:16 | Баскетбол — Еврокубки

"Зенит" обыграл "Летувос Ритас"

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"Зенит" одержал победу над "Летувос Ритас" в матче топ-16 Еврокубка - 113:100. Самым результативным в составе питерской команды стал защитник Кайл Курич, который набрал 20 очков.

Для "Зенита" эта победа стала третьей в пяти матчах. Команда выйдет в плей-офф турнира, если сегодня "Бавария" обыграет "Торино".

Кубок Европы 

Мужчины

Tоп-16

Группа F

"Зенит" (Россия) - "Летувос Ритас" (Литва) - 113:100 (31:18, 31:24, 23:25, 28:33)

31 января. Санкт-Петербург. "СК Юбилейный".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Romka3101

Результативно получилось.НБА курит)))

22:07

Спринт

С чего сайт "С-Э" выдумал, что команда "Зенит" выйдет в 1/4 финала, ели "Бавария" выиграет у "Торино"? Ничего подобного - все решится в матче заключительного тура в Италии. Если "Торино" выиграет с разницей в 12 и более очков, то питерский клуб вылетит из розыгрыша Кубка Европы, заняв 3-е место в группе. Это элементарная арифметика, для этого даже спортивных знаний не требуется.

22:03

Тудор

Эм... А почему победа Баварии гарантирует Зениту выход? А если последний матч

21:55

juventus1978

respect :)

21:47