Василий Карасев: "Зенит" победил "Тофаш" за счет агрессивной игры в защите"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча группового турнира Еврокубка против "Тофаша" (80:76) отметил, что команда хорошо действовала в защите. Эта победа позволила питерцам выйти в топ-16 турнира.

- Игра была важна для обеих команд, победитель получал путевку в следующий раунд, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Карасева. - У нас была неделя на подготовку к матчу, провели полноценный тренировочный цикл, плюс появилась возможность дать ребятам немного отдохнуть. Сегодня агрессивно отыграли в защите, хорошо действовали под щитом, грамотно использовали заслоны. Во многом, благодаря этим аспектам нам удалось одержать итоговую победу. Кроме того, в концовке забросили несколько очень важных бросков, в том числе трехочковых.