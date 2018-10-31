Василий Карасев: "Во второй половине "Зенит" перестал играть как команда"

Главный тренер "Зенита"​ Василий Карасев после поражения от АСВЕЛа в матче Кубка Европы отметил, что во второй половине команда сыграла недостаточно организованно в атаке.

– Ощущения, конечно, далеко не самые лучшие, - цитирует пресс-служба клуба Карасева. - Мы шли на равных всю первую половину, старались показать свой баскетбол, но в решающий момент проявилась главная проблема на данный момент – отсутствие второго разыгрывающего. Во второй половине с нашей стороны не было никакой организованной игры в атаке. АСВЕЛ же, наоборот, заиграл очень агрессивно. Мы допустили несколько промахов, сделали ряд потерь, что и стало причиной итогового результата.

– Чем можно объяснить то, что произошло во второй половине?

– Можно сказать, мы остановились, перестали играть как команда. Очень много намазали, часть игроков находилось в потерянном состоянии. К сожалению, за последнее время мы сыграли очень много выездных игр, лишь дважды за месяц играли дома, но все мы – профессионалы, и такие вещи не могут служить оправданием. Нужно выходить на площадку и показывать свою игру.