В Кубке Европы выступят 24 клуба, их доходы вырастут на 120 процентов

В сезоне-2017/18 в Кубке Европы примут участие 24 клуба, сообщает Eurohoops. Их доходы по сравнению с прошлым сезоном вырастут по меньшей мере на 120 процентов. По наихудшему сценарию клубы разделят между собой 3 миллиона евро.

Россия, Адриатическая лига и Испания получат в Кубке Европы по три вакансии. Франция, Германия, Италия и Турция - по две, Греция, Израиль, Литва и Польша - по одной. Еще три клуба будут допущены решением wild card.

В сезоне-2016/17 в Кубке Европы приняли участие 20 клубов, включая "Нижний Новгород", "Химки", "Зенит" и "Локомотив". Краснодарцы дошли до полуфинала, а выиграла турнир "Уникаха".