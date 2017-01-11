Петр Губанов: "Нижнему Новгороду" хочется поскорее реабилитироваться за поражение от "Астаны"

Центровой "Нижнего Новгорода" Петр Губанов заявил, что команда намерена реабилитироваться за поражение от "Астаны" в матче Топ-16 Кубка Европы против "Хапоэля". По его мнению, у нижегородцев есть все шансы на победу, если будет выполнена установка тренера на игру. Встреча состоится сегодня в Израиле и начнется в 21.15 по московскому времени.

– Откровенно говоря, всей команде стыдно за последнюю игру с "Астаной", - цитирует пресс-служба клуба Губанова. - Это был очень обидный проигрыш, после которого нам хочется поскорее реабилитироваться. Мы будем противостоять сильной команде. Многие ее лидеры известны нам по выступлению в Единой лиге ВТБ – это опытные игроки с характером, броском и хорошим видением игры. Также будет интересно попробовать свои силы против ветерана НБА Амаре Стадемайра. Если мы сможем навязать свою игру в нападении и выполним установку тренера в защите, я думаю, у нас есть все шансы на победу.