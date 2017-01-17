"Нижний Новгород" уступил "Летувос Ритас" в Кубке Европы

"Летувос Ритас" на выезде разгромил "Нижнему Новгороду" (97:63) в матче "Топ-16" Кубка Европы. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Дэвид Логан, набравший 30 очков. У нижегородцев 13 баллами отметился Петр Губанов.

Для российской команды это поражение стало вторым в трех играх на данной стадии турнира. "Нижний Новгород" занимает последнее место в группе G.

Кубок Европы

Мужчины

"Топ-16"

Группа G

"НИЖНИЙ НОВГОРОД" (Россия) – "Летувос Ритас" (Литва) – 63:97 (21:22, 15:24, 17:29, 10:22)

Н: Губанов (13 + 9 подборов), Зубчич (12), Стребков (11), Кейн (10 + 7 подборов), Бойнтон (10).

Л: Логан (30), Гиедраитис (16), Фишер (11).