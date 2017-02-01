14:02 1 февраля | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Кенни Бойнтон: "Нижний Новгород" знает сильные и слабые стороны "Зенита"

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Защитник "Нижнего Новгорода" Кенни Бойнтон считает, что его команде для успеха в матче Кубка Европы с "Зенитом" нужно реализовать все, над чем работали на тренировках. Поединок состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

– В первом матче против "Зенита" мы вышли с отличным настроем и при теплой поддержке домашних трибун, - цитирует пресс-служба клуба Бойнтона. - В этот раз нам нужно вспомнить те ощущения и постараться перенести их в игру на гостевой площадке. Нам предстоит матч с хорошо знакомым соперником. Мы знаем их сильные и слабые стороны, поэтому от нас требуется четко исполнить все то, над чем мы работали на тренировках.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2929/

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