Кенни Бойнтон: "Нижний Новгород" знает сильные и слабые стороны "Зенита"

Защитник "Нижнего Новгорода" Кенни Бойнтон считает, что его команде для успеха в матче Кубка Европы с "Зенитом" нужно реализовать все, над чем работали на тренировках. Поединок состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.

– В первом матче против "Зенита" мы вышли с отличным настроем и при теплой поддержке домашних трибун, - цитирует пресс-служба клуба Бойнтона. - В этот раз нам нужно вспомнить те ощущения и постараться перенести их в игру на гостевой площадке. Нам предстоит матч с хорошо знакомым соперником. Мы знаем их сильные и слабые стороны, поэтому от нас требуется четко исполнить все то, над чем мы работали на тренировках.