Артурс Шталбергс: "Нижнему" важно будет с первых минут навязать собственный ритм "Хапоэлю"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс перед матчем Топ-16 Кубка Европы против "Хапоэля" отметил необходимость с первых минут взять под свой контроль игру. Встреча состоится сегодня в Израиле и начнется в 21.15 по московскому времени.

– Уже в первом матче Топ-16 "Хапоэль" продемонстрировал свой характер и обыграл на выезде "Летувос Ритас", – цитирует пресс-служба клуба Шталбергса. – Такие победы добавляют уверенности любой команде. Однако тот матч показал не только сильные, но и слабые стороны нашего противника. В среду нам важно будет с первых минут взять под контроль игру на обеих сторонах площадки и навязать собственный ритм "Хапоэлю".