Виталий Мутко: "Базаревич грамотно руководит сборной России"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение, что российские баскетболисты в победном четвертьфинале Евробаскета-2017 с Грецией (74:69) показали характер и мастерство. Самым результативным игроком в составе сборной России стал защитник Алексей Швед, набравший 26 очков.

В полуфинале 15 сентября команда Сергея Базаревича сыграет против победителя встречи Италия – Сербия.

– Наша команда победила хорошего соперника в сложном матче, – приводит ТАСС слова Мутко. – Мы проигрывали после первой половины, но ребята проявили характер и мастерство, показали слаженную игру. Поздравляю нашу сборную, спасибо ей за такую игру. Теперь с нетерпением ждем полуфинала.

На что способна сборная России? Давайте дальше не будем загадывать. Сейчас надо тщательно готовиться к полуфиналу, надо брать этап за этапом, играть в свою игру. Турнир длинный, понятно, что команда устает, но ребята молодцы.

Конечно, Швед является одним из лидеров, он набирает много очков, но я бы отметил всю команду в целом. И, конечно, ее главного тренера, он очень грамотно руководит процессом.