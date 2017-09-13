Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:06 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Виталий Мутко: "Базаревич грамотно руководит сборной России"

5

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение, что российские баскетболисты в победном четвертьфинале Евробаскета-2017 с Грецией (74:69) показали характер и мастерство. Самым результативным игроком в составе сборной России стал защитник Алексей Швед, набравший 26 очков.

В полуфинале 15 сентября команда Сергея Базаревича сыграет против победителя встречи Италия – Сербия.

 
Сегодня. Стамбул. Греция - Россия - 69:74. В атаке Алексей ШВЕД.Сказка продолжается. Россия - в полуфинале!

– Наша команда победила хорошего соперника в сложном матче, – приводит ТАСС слова Мутко. – Мы проигрывали после первой половины, но ребята проявили характер и мастерство, показали слаженную игру. Поздравляю нашу сборную, спасибо ей за такую игру. Теперь с нетерпением ждем полуфинала.

На что способна сборная России? Давайте дальше не будем загадывать. Сейчас надо тщательно готовиться к полуфиналу, надо брать этап за этапом, играть в свою игру. Турнир длинный, понятно, что команда устает, но ребята молодцы.

Конечно, Швед является одним из лидеров, он набирает много очков, но я бы отметил всю команду в целом. И, конечно, ее главного тренера, он очень грамотно руководит процессом.

Опрос

Выиграет ли сборная России медали на Евробаскете-2017?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4560096​

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Спринт

Игровой бардак сборной России на площадке идет от тренерского бардака, и Базаревич основной творец этого бардака. Лучше бы не слышать его ахинеи во время тайм-аутов, думаю игроки так и делают. Моторист со своим дилетантством снова попал пальцем в это самое ...

21:20

AFoot

Вот уж точно, воды налил и ничего по теме, он наверное копи паст делает на сборные по всем видам спорта

21:19

Thomas_Boy_

А Виталий Леонтич грамотно руководит российским спортом!!!

21:18

Paf

Ооо, пустослов нарисовался. Воды налил.

21:13

Brat2

ох уж эта затычка каждой бочке

21:09