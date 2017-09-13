Виталий Мутко: "Базаревич грамотно руководит сборной России"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение, что российские баскетболисты в победном четвертьфинале Евробаскета-2017 с Грецией (74:69) показали характер и мастерство. Самым результативным игроком в составе сборной России стал защитник Алексей Швед, набравший 26 очков.
В полуфинале 15 сентября команда Сергея Базаревича сыграет против победителя встречи Италия – Сербия.
– Наша команда победила хорошего соперника в сложном матче, – приводит ТАСС слова Мутко. – Мы проигрывали после первой половины, но ребята проявили характер и мастерство, показали слаженную игру. Поздравляю нашу сборную, спасибо ей за такую игру. Теперь с нетерпением ждем полуфинала.
На что способна сборная России? Давайте дальше не будем загадывать. Сейчас надо тщательно готовиться к полуфиналу, надо брать этап за этапом, играть в свою игру. Турнир длинный, понятно, что команда устает, но ребята молодцы.
Конечно, Швед является одним из лидеров, он набирает много очков, но я бы отметил всю команду в целом. И, конечно, ее главного тренера, он очень грамотно руководит процессом.
Спринт
Игровой бардак сборной России на площадке идет от тренерского бардака, и Базаревич основной творец этого бардака. Лучше бы не слышать его ахинеи во время тайм-аутов, думаю игроки так и делают. Моторист со своим дилетантством снова попал пальцем в это самое ...
21:20
AFoot
Вот уж точно, воды налил и ничего по теме, он наверное копи паст делает на сборные по всем видам спорта
21:19
Thomas_Boy_
А Виталий Леонтич грамотно руководит российским спортом!!!
21:18
Paf
Ооо, пустослов нарисовался. Воды налил.
21:13
Brat2
ох уж эта затычка каждой бочке
21:09