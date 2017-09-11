Виталий Фридзон: "Россия с Хорватией показала свою лучшую игру на Евробаскете"

Капитан сборной России Виталий Фридзон остался доволен игрой партнеров по команде в матче 1/8 финала Евробаскета против Хорватии (101:78). Россияне вышли в четвертьфинал, где 13 сентября сыграют с Грецией.

- "В победу сегодня верили, - цитирует ТАСС Фридзона. - Показали лучшую игру на турнире, что в защите, что в атаке. Играли в агрессивный баскетбол и выступили жестко. То, что надо, чтобы идти дальше.

С греками давно не встречались. Но у нас будет время подготовиться и изучить соперника. Игроков мы знаем хорошо.