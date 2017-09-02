Виталий Фридзон: "Победа над Турцией придаст нам уверенности"

Защитник ЦСКА и сборной России Виталий Фридзон после победы на чемпионате Европы-2017 над Турцией (76:73) рассказал, что матч был непростым. По его словам, у соперника была сумасшедшая поддержка.

– Нам очень важно было победить Турцию, – цитируют "Известия" Фридзона. – Первый официальный матч при сумасшедшей поддержке соперника. Безусловно, это придаст нам уверенности. Поздравляю команду, болельщиков. Мы понимали, что первая игра с хозяевами турнира будет очень сложной, в начале мы немного нервничали, но нам удалось выдержать удар и начать играть в свой баскетбол. Здорово защищались, но допустили много потерь.

Они применяли высокий прессинг, мы его сбивали, но не всегда это получалось. Очень важный бросок в концовке забил Алексей Швед, хочу отдельно поблагодарить его за это. Сложно привыкнуть к новому мячу. Когда он становится мокрым, его тяжело поймать, мяч буквально выскальзывает из рук. Я разговаривал с создателем этого мяча, и он согласен со мной. Также на новый мяч жаловались многие капитаны других сборных, которые написали письмо в ФИБА.