Виталий Фридзон: "Игра получилась тяжелой, бельгийцы начали агрессивно"

Капитан сборной России Виталий Фридзон сказал, что ждал тяжелой игры с Бельгией, победа в которой вывела команду в 1/8 финала Евробаскета. По его словам, теперь команде необходимо правильно подойти к следующему матчу с Латвией.

- Завтра нам предстоит очень сложный матч с Латвией, и нужно было правильно к нему подойти, - заявил Фридзон. - Игра получилась тяжелой, как мы и предполагали, бельгийцы начали очень агрессивно. Но мы молодцы, потому что даже когда проигрывали, не опустили рук. Это главное, что у команды есть стержень, мы боремся. В нападении сначала не все получалось, но тренеры правильно подметили, что мы очень спешим. Мне не сразу удалось попасть в игру, я не забил несколько "своих" мячей. Обидно, но такое бывает, мне самому неприятно. Надеюсь, это придет, я почувствую бросок. Но у кого идет, на того мы все и играем, делимся мячом. Это важно. (Антон БАБОШИН)