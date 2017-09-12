Танасис Скуртопулос: "Сборная России зависит от игры Шведа"

Помощник главного тренера сборной Греции Танасис Скуртопулос в преддверии матча четвертьфинала Евробаскета-2017 против сборной России выделил в национальной команде Алексея Шведа. Встреча состоится завтра, 13 сентября. Начало – в 18.45 по московскому времени.

– У России есть исполнитель, от которого зависит игра команды на 60%, – цитирует сайт федерации баскетбола Греции Скуртопулоса. – Если ему дать много свободы, то он способен обеспечить победу в матче в одиночку.

Швед является лидером своей сборной и находится в отличной форме. Когда у него все получается, то получается у всей команды. Мы должны сосредоточиться на поиске способов его нейтрализации. Внимания также достоин Тимофей Мозгов. Нельзя недооценивать и других баскетболистов сборной России, которые почувствовали уверенность на этом турнире.