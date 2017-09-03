Словения победила Грецию на Евробаскете, Дончич набрал 22 очка

Словении обыграла Грецию в групповом турнире чемпионата Европы. Самым результативным игроком встречи стал 18-летний защитник Лука Дончич. В активе игрока "Реала", следующим летом выходящего на драфт НБА, 22 очка. Словенцы возглавляют группу A с тремя победами в трех играх.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа A

Словения - Греция - 78:72 (23:13, 12:17, 17:28, 26:14)

С: Дончич (22), Драгич (20), Препелич (16).

Г: Слукас (18), Принтезис (10 + 10 подборов), Паппас (10), Папаяннис (10).