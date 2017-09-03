Словения победила Грецию на Евробаскете, Дончич набрал 22 очка

Словении обыграла Грецию в групповом турнире чемпионата Европы. Самым результативным игроком встречи стал 18-летний защитник Лука Дончич. В активе игрока "Реала", следующим летом выходящего на драфт НБА, 22 очка. Словенцы возглавляют группу A с тремя победами в трех играх.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой турнир
Группа A
Словения - Греция - 78:72 (23:13, 12:17, 17:28, 26:14)
С: Дончич (22), Драгич (20), Препелич (16).
Г: Слукас (18), Принтезис (10 + 10 подборов), Паппас (10), Папаяннис (10).
🇸🇮 @kzs_si proved too strong in the clutch with @Goran_Dragic (20pts) & @luka7doncic (22pts)! 🔥 #EuroBasket2017– FIBA (@FIBA) 3 сентября 2017 г.
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