23:11 23 ноября | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Швед планирует сыграть за сборную России на Евробаскете-2017

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Защиник "Химок" Алексей Швед отметил, что планирует выступить в составе сборной России на Евробаскете-2017. Команда сыграет в группе против Турции, Великобритании, Бельгии, Литвы и Сербии. Турнир состоится с 31 августа по 17 сентября. Россия проведет свои матчи в Стамбуле.

- Нормальная группа досталась, можем выходить из нее, - приводит "Р-Спорт" слова Шведа. - Есть сильные команды, но сказать, что из этой группы очень сложно выйти, язык ни у кого не повернется. Если все вместе соберемся, то у нас все получится. Пока, безусловно, в мои планы входит участие в Евробаскете. Просто до этого еще далеко, сложно про сборную говорить в ноябре. Уже к концу сезона или после отпуска стоит говорить, но в планах есть, конечно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161123/1112666794.html

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