Швед планирует сыграть за сборную России на Евробаскете-2017

Защиник "Химок" Алексей Швед отметил, что планирует выступить в составе сборной России на Евробаскете-2017. Команда сыграет в группе против Турции, Великобритании, Бельгии, Литвы и Сербии. Турнир состоится с 31 августа по 17 сентября. Россия проведет свои матчи в Стамбуле.

- Нормальная группа досталась, можем выходить из нее, - приводит "Р-Спорт" слова Шведа. - Есть сильные команды, но сказать, что из этой группы очень сложно выйти, язык ни у кого не повернется. Если все вместе соберемся, то у нас все получится. Пока, безусловно, в мои планы входит участие в Евробаскете. Просто до этого еще далеко, сложно про сборную говорить в ноябре. Уже к концу сезона или после отпуска стоит говорить, но в планах есть, конечно.