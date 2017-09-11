Сергей Елевич: "Думал, будет значительно тяжелее"

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич отметил, что российская команда очень грамотно сыграла в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии (101:87). Он особенно рад, что россияне одержали разгромную победу.

– Думал, будет значительно тяжелее, – заявил Елевич. – Очень грамотно сыграли по всем позициям и в нападении, и в защите. Все наши выглядели очень здорово, и сегодня была по-настоящему заслуженная и командная победа. У нас не поучилось провальных моментов ни в одной четверти.

– В чем причина столь результативной игры?

– Удалось забить за 100 очков за счет моментов, когда мы играли в защите и забивали легкие мячи при раннем нападении и быстром отрыве. Я получил моральное и эстетическое удовлетворение от разгрома соперника. Помнится, с командой Хорватии нам пришлось тяжело на Евробаскете-2003, но победили в несколько очков благодаря перехватам Сергея Мони на последних минутах (81:77 в 1/8 финала под началом Елевича. – Прим. "СЭ").

Полностью интервью Елевича