Сергей Быков: "На англичан и бельгийцев надо настраиваться серьезнее, чем на матчи с Турцией, Сербией и Латвией"

Тренер сборной России​ Сергей Быков отметил, что на поединки с Англией и Бельгией на чемпионате Европы нужно настраиваться серьезнее, чем на игры с фаворитами. Россияне одержали победы в первых трех встречах группового турнира и вышли в плей-офф.

– Хоть это и клише, но тенденция современного баскетбола заключается в том, что все сборные научились показывать достойную игру, - цитируют "Известия" Быкова. - Есть результаты, которые неожиданны для обычных людей, но не для нас. Сейчас при неправильном настрое можно проиграть любому сопернику. Поэтому на англичан и бельгийцев надо настраиваться серьезнее, чем на матчи с Турцией, Сербией и Латвией. Нужно показать, что мы здесь с серьезными намерениями, и тогда не будет никаких поводов для беспокойства.

– Опишите стиль игры сборной России?

– Описывать не буду. Пусть это продолжают те, кто любит это делать. Скажу лишь о том, к чему мы стремимся и над чем работаем: лучше играть в защите и пасовать друг другу. Именно эти два компонента объединяют команду. И они, пожалуй, играют самую важную роль на таком коротком турнире.