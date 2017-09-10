Сергей Базаревич: "Сборной России надо играть дерзко, чтобы победить хорватов"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в преддверии 1/8 финала Евробаскета против Хорватии отметил, что команда хорошо изучила соперника. Специалист подчеркнул, что у хорватов опасна вся команда. Встреча пройдет в воскресенье, 10 сентября.

– Мы хорошо изучили соперника, шансы – 50 на 50, – цитирует ТАСС Базаревича. – У хорватов вся команда опасная. Шарич и Богданович по цифрам выглядят хорошо, но не нужно забывать про других игроков. Чтобы победить, надо играть дерзко, выбить хорватов из ритма и дисциплинированно.