Сергей Базаревич: "Сборная России показала светлую и темную стороны"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Латвии (69:84) в матче группового турнира чемпионата Европы подчеркнул, что во второй половине встречи у команды появились проблемы с дисциплиной. По словам специалиста, россияне показали свою светлую и темную стороны.

– Команда несколько раз не сделала то, что я хотел, и это вопрос к игровой дисциплине. Нам ее не хватало во второй половине, – сказал Базаревич. – Мы начали плохо соображать и не сыграли дисциплинированно в этот момент. Надо сделать выводы, чтобы такая ситуация больше не повторялась. Вчерашний момент в духе "Гарлем Глоубтроттерс" мы уже обсудили, сказали, что это может стать критичным моментом.

Я сказал накануне, что мне многое не нравится, и эти моменты проявились в этой игре. В прошедших трех матчах мы это как-то компенсировали. Но сборная это не клуб, ты делаешь, сколько можешь, воспитывать кого-то достаточно сложно. Надо попытаться донести до игроков, что играть дисциплинированно у нас лучше получается.

– Есть проблемы с управляемостью команды?

– Команда в первой половине выглядела супер-управляемой, некоторые вещи были просто идеальны. Мы показали свою светлую и темную стороны. Теперь надо поработать, чтобы вернуться на светлую. (Антон БАБОШИН)