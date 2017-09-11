Сергей Базаревич: "Сборная России до сих пор в поиске своей игры"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что игра команды по-прежнему далека от идеала. Россияне в 1/8 финала Евробаскета победили Хорватию (101:78) и вышли в четвертьфинале на Грецию.

- Мы до сих пор в процессе поиска своей игры. Хотелось бы прибавлять - для этого есть ресурсы. Но совершенству нет предела, - цитирует ТАСС Базаревича. - Меня радует то, что в матче с хорватами мы были сильными ментально на протяжении всех 40 минут.

О греках я пока что не думаю. Надо пережить эмоции еще от этого матча. Готовиться к четвертьфиналу начнем в понедельник.