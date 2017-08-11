Сергей Базаревич: "Порадовал Мозгов, верим, что он поможет нам"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после победы над командой Венгрии (84:69) в товарищеском матче отметил, что его расстроила посещаемость. Однако игра его во многом порадовала.

– Неровно играли, но многие моменты порадовали. Мы сделали 20 передач, - подчеркнул Базаревич. - Их было больше, если бы мы забили открытые броски. Баланс мы приобретаем. Игроки показали то, над чем мы работали. Это радует.

Многим не хватает кондиций, сказывается нагрузка. Может, промахи от этого. Порадовал Мозгов, верим, что он поможет нам. Венгры умеют играть, они здорово прошли квалификацию. Меня расстраивает, что на трибунах немного зрителей. В чемпионате всегда жалуются, что играет много иностранцев... Вот! Приходите и смотрите – здесь все россияне. (Артур ЕНИКЕЕВ)