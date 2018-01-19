Сергей Базаревич: "Надеюсь, сборная России получит тех игроков, которых хочет"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подчеркнул, что конфликт между ФИБА и Евролигой по-прежнему существует и календарь национальных команд накладывается на расписание главного клубного турнира континента.

Сегодня РФБ опубликовала список кандидатов в сборную России для участия в февральских матчах отборочного турнира Кубка мира-2019 с Францией (в гостях 23 февраля) и Боснией и Герцеговиной (в Перми 25 февраля).

– После ноябрьского "окна" на матчи сборных отношения между ФИБА и Евролигой, к сожалению, никак не улучшились, – приводит официальный сайт РФБ слова Базаревича. – Конфликт по-прежнему существует, а календарь сборных накладывается на расписание клубов Евролиги. Тем не менее, мы в соответствии с правилами ФИБА направили вызовы тем, кого хотели бы видеть в сборной в феврале. Надеюсь, что все, кто в этом списке присутствует, смогут сыграть за национальную команду.

Следует понимать, что этот состав – не окончательный. Во-первых, до игр еще целый месяц, и всякое может случиться. Во-вторых, президент РФБ Андрей Кириленко продолжает переговоры с клубами Евролиги. Надеюсь, что мы получим тех игроков, которых хотим. В течение этого месяца будем продолжать следить за кандидатами в сборную – и за теми, кто есть в списке, и за теми, кого нет.

Пока объявлены 15 имен, но, скорее всего, в итоге вызовем 16 человек. При этом хотим, чтобы в этом "окне" больше участвовали баскетболисты, имеющие практику в клубах. Те, кто получает мало времени на площадке и не находится в игровых кондициях, не всегда могут раскрыть свой потенциал.

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