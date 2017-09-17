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09:52 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Серджо Скариоло: "Баскетболистов уровня Шведа и Мозгова в Европе совсем немного"


Главный тренер сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло в преддверии матча за третье место Евробаскета-2017 против России отметил игру Алексея Шведа и Тимофея Мозгова. Он также добавил, что давно не видел, чтобы игрок действовал так стабильно, как Швед.

 
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Швед зарабатывает на себе много фолов и делает это очень умно, а также отдает немало передач. В этом его главная опасность, – приводит Cuatro слова Скариоло. – Не могу вспомнить, когда видел, чтобы игрок действовал так стабильно. Мозгов – отличный игрок обороны, у него много навыков и энергии. Было бы здорово, если бы он провел не так много времени на площадке. Баскетболистов такого уровня в Европе совсем немного.

Матч Испания – Россия пройдет сегодня и начнется в 17.00 по московскому времени.

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