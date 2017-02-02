19:35 2 февраля | БАСКЕТБОЛ — Чемпионат Европы

Сборная России начнет Евробаскет-2017 матчем против Турции

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ФИБА на своем официальном сайте опубликовала календарь и расписание предстоящего чемпионата Европы-2017 среди мужских команд. Турнир пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах – Израиле, Румынии, Турции и Финляндии.

Сборная России, которая попала в группу D (Стамбул), начнет Евробаскет-2017 1 сентября матчем против Турции. 2 сентября подопечные Сергея Базаревича сыграют против Сербии, 4 сентября – против Бельгии, 5 сентября – против Латвии, 7 сентября – против Великобритании. 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/calendar/

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Материалы REN-TV

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