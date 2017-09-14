Саша Джорджевич: "Россия - очень тяжелый соперник"

Главный тренер сборной Сербии Саша Джорджевич отметил, что матч с Россией в полуфинале чемпионата Европы обещает быть тяжелым. Сегодня россияне одолели в четвертьфинале Грецию (74:69), а сербы - Италию (83:67).

- Сегодня мы были максимально сконцентрированы, - сказал Джорджевич. - Хочу поздравить всех своих игроков, они приложили большие усилия. Это была, пожалуй, самая оборонительная наша игра на этом турнире, и мы были к этому готовы. У ребят горели глаза. Очень горд за команду. В полуфинале у нас очень тяжелый оппонент - Россия. Мы уже проиграли им в группе, и заслуженно. Но у нас есть пара дней на подготовку, мы постараемся исправить то, что сделали неправильно. Богдан Богданович тогда совершил типичную для молодых игроков ошибку, решив победить в одиночку. Мы поговорили, и он все понял и поменял свою игру. Он очень умный и талантливый парень, и становится все более зрелым баскетболистом (Антон БАБОШИН)