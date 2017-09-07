Полиция Израиля задержала подозреваемых в кражах во время Евробаскета-2017

Израильская полиция сообщила о задержании подозреваемых в краже денег и вещей у баскетболистов во время чемпионата Европы-2017. Полицейские задержали работницу гостиницы, откуда были украдены вещи, и мужчину, который при себе имел крупную сумму денег.

– Ценности, похищенные у постояльцев отеля, включали наличные, билеты на баскетбольный матч и, возможно, также ювелирные изделия, – говорится в сообщении полиции.

Вчера стало известно, что во время турнира обокрали игроков сборных Израиля, Германии и Литвы.

