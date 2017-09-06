На Евробаскете обокрали игроков сборных Израиля и Германии

Игроков сборной Израиля по баскетболу Элишая Кадира, Йотама Гальперина и Бара Тимора обокрали во время чемпионата Европы-2017, сообщает Eurohoops. Из их комнат в отеле украли драгоценности, кредитные карты и деньги. Предположительно, это случилось во время матча группового турнира против Грузии (91:104).

Также сообщается, что у капитана сборной Германии Денниса Шредера украли 500 евро из сумки, которую он забыл в автобусе, доставлявшем команду в отель. В итоге сумку нашли, но денег в ней стало меньше.

Ранее стало известно, что у форварда сборной Литвы Донатаса Мотеюнаса украли из отеля 6 тысяч долларов, кредитные карты и часы.