Никита Курбанов: "Базаревич - идеальный тренер для сборной"

Форвард сборной России Никита Курбанов подчеркнул, что конфликты в национальной команде на Евробаскете были вызваны напряжением от важности матчей. Россияне на турнире дошли до полуфинала, где проиграли Сербии, а в матче за бронзу уступили Испании.

- Под конец Евробаскета произошли конфликты в стане нашей сборной. Что скажете об атмосфере в коллективе?

- Скорей всего, сказались эмоции, но это все от большого желания. Мы играли уже на такой нервной стадии. Каждый момент был на вес золота, а стоимость каждой ошибки была очень весома.

- Как вам выступать под руководством Базаревича? Считаете подпишут его на новый цикл?

- Думаю, да. С удовольствием потренируюсь и поиграю под его руководством. Не вижу причин, чтобы с ним не продлили контракт. На данный момент он – идеальный тренер для сборной России. Поживем-увидим. У нас впереди отборочные на чемпионат мира.

- Отдохнуть удастся?

- Да, нам в клубах дали небольшой перерыв. Будет пять-семь дней, чтобы подготовиться к клубному сезону. (Евгений БЕЛОУСОВ)