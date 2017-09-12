Марк Газоль уничтожил Германию. Видео

Центровой сборной Испании Марк Газоль стал самым результативным игроком матча 1/4 финала чемпионата Европы против Германии (84:72). Игрок "Мемфиса" записал на свой счет 28 очков при 10 подборах, четырех результативных передачах и двух блок-шотах. Твиттер ФИБА представил лучшие моменты из игры младшего из братьев Газолей.

Испания стала первой командой, пробившейся в полуфинал Евробаскета. Ее следующий соперник определится в дуэли Словении и Латвии.