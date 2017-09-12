Марк Газоль уничтожил Германию. Видео

Центровой сборной Испании Марк Газоль стал самым результативным игроком матча 1/4 финала чемпионата Европы против Германии (84:72). Игрок "Мемфиса" записал на свой счет 28 очков при 10 подборах, четырех результативных передачах и двух блок-шотах. Твиттер ФИБА представил лучшие моменты из игры младшего из братьев Газолей.
Испания стала первой командой, пробившейся в полуфинал Евробаскета. Ее следующий соперник определится в дуэли Словении и Латвии.
.@MarcGasol 🇪🇸 tonight: 28pts, 10reb, 4ast and 2blk! Take that for data 🔥🔝. #EuroBasket2017 @baloncestofeb pic.twitter.com/rV2sZsvQk6– FIBA (@FIBA) 12 сентября 2017 г.
- Марк Газоль
- Сборная Германии (Баскетбол)
- Сборная Испании (Баскетбол)
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- Сборная Латвии (баскетбол)