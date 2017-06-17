Мария Вадеева: "Игра с Латвией уже забыта, впереди – Бельгия"

Центровая сборной России Мария Вадеева после матча группового турнира чемпионата Европы с Латвией (71:59) подчеркнула, что команда уже сосредоточена на следующей игре. Сама баскетболистка набрала 15 очков и сделала 12 подборов.
– После сложного сезона, в котором ваше курское "Динамо" выиграло Евролигу и завоевало серебрянные медали чемпионата России, не тяжело было физически готовиться к Евробаскету?
– Поначалу тяжело. Когда начался первый сбор, чувствовалось, что сил после клубного сезона почти не осталось. Плюс имелись небольшие болячки, которые нужно было подлечить. Из-за этого я и пропускала некоторые контрольные матчи. А когда втянулись, об этом и не думаешь – что было, то было. Сейчас думаешь только о Евробаскете, о предстоящих матчах и соперниках.
– Лично у вас после сегодняшней победы прибавится уверенности?
– Мы выиграли – и все. Эта игра уже забыта. Впереди Бельгия – новый сильный соперник.
Дополнительная информация
http://www.russiabasket.ru/2017/06/16/mariya-vadeeva-v-detstve-za-borbu-do-kontsa-nas-s-raisoj-musinoj-nazyvali-buldozerami/