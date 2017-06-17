Мария Вадеева: "Игра с Латвией уже забыта, впереди – Бельгия"

Центровая сборной России Мария Вадеева после матча группового турнира чемпионата Европы с Латвией (71:59) подчеркнула, что команда уже сосредоточена на следующей игре. Сама баскетболистка набрала 15 очков и сделала 12 подборов.

– После сложного сезона, в котором ваше курское "Динамо" выиграло Евролигу и завоевало серебрянные медали чемпионата России, не тяжело было физически готовиться к Евробаскету?

– Поначалу тяжело. Когда начался первый сбор, чувствовалось, что сил после клубного сезона почти не осталось. Плюс имелись небольшие болячки, которые нужно было подлечить. Из-за этого я и пропускала некоторые контрольные матчи. А когда втянулись, об этом и не думаешь – что было, то было. Сейчас думаешь только о Евробаскете, о предстоящих матчах и соперниках.

– Лично у вас после сегодняшней победы прибавится уверенности?

– Мы выиграли – и все. Эта игра уже забыта. Впереди Бельгия – новый сильный соперник.