Латвия одолела Великобританию на Евробаскете, Порзингис и Бертанс набрали 50 очков

Сборная Латвии нанесла поражение Великобритании (97:92) в матче группового турнира Евробаскета. По ходу игры преимущество латвийцев достигало 26 очков, но в последней четверти британцам удалось серьезно сократить отставание, хотя на концовку их и не хватило.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Латвии Кристапс Порзингис, набравший 28 очков за 26 минут игрового времени. Его соотечественник Давис Бертанс отметился 22 баллами, реализовав при этом 7 из 8 трехочковых бросков. У британцев 18 очков на счету Кайла Джонсона, Габриэл Оласени оформил дабл-дабл.

Напомним, что обе команды являются соперниками сборной России по группе D. С Латвией россияне встретятся 5 сентября, с британцами – 7-го.

Сегодня подопечным Сергея Базаревича предстоит матч против Бельгии. Начало встречи – в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа D

Латвия – Великобритания – 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34)

Л: Порзингис (28 + 8 подборов), Давис Бертанс (22), Стрелниекс (13 + 9 передач), Тимма (11 + 9 подборов).

В: Оласени (23 + 10 подборов), Джонсон (18), Окерефор (12 + 9 передач), Лоуренс (11 + 10 передач).