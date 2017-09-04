Латвия одолела Великобританию на Евробаскете, Порзингис и Бертанс набрали 50 очков

Сборная Латвии нанесла поражение Великобритании (97:92) в матче группового турнира Евробаскета. По ходу игры преимущество латвийцев достигало 26 очков, но в последней четверти британцам удалось серьезно сократить отставание, хотя на концовку их и не хватило.
Самым результативным игроком встречи стал форвард Латвии Кристапс Порзингис, набравший 28 очков за 26 минут игрового времени. Его соотечественник Давис Бертанс отметился 22 баллами, реализовав при этом 7 из 8 трехочковых бросков. У британцев 18 очков на счету Кайла Джонсона, Габриэл Оласени оформил дабл-дабл.
Напомним, что обе команды являются соперниками сборной России по группе D. С Латвией россияне встретятся 5 сентября, с британцами – 7-го.
Сегодня подопечным Сергея Базаревича предстоит матч против Бельгии. Начало встречи – в 17.00 по московскому времени.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой турнир
Группа D
Латвия – Великобритания – 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34)
Л: Порзингис (28 + 8 подборов), Давис Бертанс (22), Стрелниекс (13 + 9 передач), Тимма (11 + 9 подборов).
В: Оласени (23 + 10 подборов), Джонсон (18), Окерефор (12 + 9 передач), Лоуренс (11 + 10 передач).
Welcome back to #EuroBasket2017 action @DBertans_42! 7-of-8 👌 and 22 points for the 🇱🇻 in @basketbols' win! pic.twitter.com/WWauYUqB61– FIBA (@FIBA) 4 сентября 2017 г.
Дополнительная информация
- Сборная России (Баскетбол)
- Сергей Базаревич
- Сборная Великобритании
- Сборная Латвии (футбол)
- Кристапс Порзингис
Termin79
13 очков за четверть? Это ж вроде антирекорд
16:31